Мележиков: «Абаскаль после подписания нового контракта даже мелкие проблемки стал обсуждать не со мной, а с акционерами. Для чего?»
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как строились его отношения в клубе с Гильермо Абаскалем.
— Почему зимой 2023-го вы противились желанию Пола Эшуорта поднять испанцу зарплату?
— Считал, преждевременно. К тому моменту Гильермо провел в «Спартаке» всего полсезона. Не срок для глобальных выводов. Плюс появление новых акционеров. Что они хотят от тренера, сработаются ли? Четкого понимания еще не было. Да и сам Абаскаль поначалу отмахивался от разговоров о новом контракте: «Не лезьте ко мне до конца чемпионата, хочу сосредоточиться на результате». А главное, зачем повышать зарплату в два раза?
— С 750 тысяч евро в год до полутора миллионов?
— Без точных цифр, но близко. Я предлагал существенно увеличить бонусы за попадание в призеры чемпионата России и победу в Кубке, зарплату же поднимать поэтапно, каждый год — процентов на тридцать. Стандартная практика в мировом футболе, так и Федун делал. В случае увольнения неустойка будет меньше. Если же все устраивает, есть результат, автоматически идет повышение.
— Вы озвучили свою позицию акционерам?
— Разумеется. Не прислушались. Мнение Эшуорта в тот момент им было ближе.
— С какой чертой испанского тренера вам было особенно тяжело примириться?
— Вот про военных говорят: «сапог». Но армия и правильным вещам учит. Например, субординации. Нельзя прыгать через голову руководителя! А Гильермо после подписания нового контракта даже мелкие проблемки предпочитал обсуждать не со мной, а с акционерами. Для чего? Выслужиться, показать вовлеченность во все клубные процессы? Не знаю! Но, вероятно, ему так комфортнее. Хотя я всегда был рядом, помогал. Кстати, далеко не только в служебных вопросах, но и в массе семейных дел.
Впрочем, та же история происходила с Тедеско и Каттани, которые имели прямой доступ к Федуну. Вот Витория наверх не рвался. Когда приехал в Москву, Леонид Арнольдович сказал ему: «Если что, звони в любое время». Но Руй никогда этим не пользовался.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5