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15 марта, 00:30

Мележиков: «Абаскаль после подписания нового контракта даже мелкие проблемки стал обсуждать не со мной, а с акционерами. Для чего?»

Мележиков рассказал, как строились его отношения в «Спартаке» с Абаскалем
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как строились его отношения в клубе с Гильермо Абаскалем.

— Почему зимой 2023-го вы противились желанию Пола Эшуорта поднять испанцу зарплату?

— Считал, преждевременно. К тому моменту Гильермо провел в «Спартаке» всего полсезона. Не срок для глобальных выводов. Плюс появление новых акционеров. Что они хотят от тренера, сработаются ли? Четкого понимания еще не было. Да и сам Абаскаль поначалу отмахивался от разговоров о новом контракте: «Не лезьте ко мне до конца чемпионата, хочу сосредоточиться на результате». А главное, зачем повышать зарплату в два раза?

— С 750 тысяч евро в год до полутора миллионов?

— Без точных цифр, но близко. Я предлагал существенно увеличить бонусы за попадание в призеры чемпионата России и победу в Кубке, зарплату же поднимать поэтапно, каждый год — процентов на тридцать. Стандартная практика в мировом футболе, так и Федун делал. В случае увольнения неустойка будет меньше. Если же все устраивает, есть результат, автоматически идет повышение.

— Вы озвучили свою позицию акционерам?

— Разумеется. Не прислушались. Мнение Эшуорта в тот момент им было ближе.

— С какой чертой испанского тренера вам было особенно тяжело примириться?

— Вот про военных говорят: «сапог». Но армия и правильным вещам учит. Например, субординации. Нельзя прыгать через голову руководителя! А Гильермо после подписания нового контракта даже мелкие проблемки предпочитал обсуждать не со мной, а с акционерами. Для чего? Выслужиться, показать вовлеченность во все клубные процессы? Не знаю! Но, вероятно, ему так комфортнее. Хотя я всегда был рядом, помогал. Кстати, далеко не только в служебных вопросах, но и в массе семейных дел.

Впрочем, та же история происходила с Тедеско и Каттани, которые имели прямой доступ к Федуну. Вот Витория наверх не рвался. Когда приехал в Москву, Леонид Арнольдович сказал ему: «Если что, звони в любое время». Но Руй никогда этим не пользовался.

Евгений Мележиков в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;. Евгений Мележиков: «В «Спартаке» дали зарплату 180 тысяч рублей. Приехал устраиваться на Range Rover Vogue. Это выглядело вызывающе»
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Евгений Мележиков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

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