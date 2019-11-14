Евгений Алдонин: «Кажется, у Гончаренко накипело»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал двухматчевую дисквалификацию главного тренера армейцев Виктора Гончаренко. Белорусский специалист в перерыве матча 16-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА (2:3) в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.

— Мне кажется, у Гончаренко накипело, потому что раньше он особо не выражал свое недовольство судейскими решениями, — цитирует Алдонина RT. — Но, честно говоря, после первого тайма матча с «Сочи» у меня тоже возникли вопросы. В каждой игре можно по пять-шесть таких пенальти ставить — независимо от того, какие команды на поле.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр