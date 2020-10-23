«Это неправда!» Директор академии «Рамзан» прокомментировал избиение арбитра

Генеральный директор футбольной академии «Рамзан» Хайдар Алханов прокомментировал информацию о том, что судья матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» (0:0) Богдан Головко был подвергнут физическому воздействию со стороны неустановленных лиц.

В протоколе матча указано: «После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем уходя с поля ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину».

«Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство выражениями нецензурной формы», — также отражено в протоколе.

— Почему говорят, что избили судью? Это неправда, — сказал Хайдар Алханов. (Дмитрий Сомов)

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Судья матча «Ахмат» — «Спартак» был избит в Грозном