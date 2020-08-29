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«Это его работа. Какие претензии?» Соболев — о желтой карточке Казарцева за снятую футболку в матче с «Сочи»

14:25
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи». Александр Соболев после гола. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи». Александр Соболев после гола. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Спартака» Александр Соболев — о смерти матери и желтой карточке от Василия Казарцева за снятую футболку во время празднования гола.

9&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;. Александр Соболев с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде после гола.Желтая карточка Соболеву за память мамы. Стыд вам, судья Казарцев

— Я очень хотел выйти в тот день на поле, чтобы забить гол. Я сразу сказал Тедеско, что готов выйти с первых минут. «Выйду и забью», — так ему и сказал.

История с желтой карточкой за снятую футболку? Я не вижу проблемы. Знал, на что иду. Судья показал желтую и извинился: «Соболезную, извини». Я сказал: «Никаких проблем». Это его работа. Какие претензии могут быть? — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

У мамы были проблемы с сердцем. Пошла в очередной поход, в горы. У нее случился сначала один приступ: ему смогли тогда откачать. А после второго приступа уже сердце не справилось.

Я потом написал: «Я буду сильным ради тебя». Она всегда поддерживала меня, всегда была на моей стороне. Она не хотела, чтобы я был размазней. Я собрался и продолжил работать. Она не хотела бы, чтобы я все 40 дней был в трауре. Она хотела бы, чтобы я был сильным и занимался своим делом. Думаю, она гордиться мной.

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