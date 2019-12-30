«Если у вас в гардеробе вдруг появился пиджак...». Пляжный «Спартак» потроллил Кононова

Пляжный «Спартак» накануне Нового года записал обращение к фанатам красно-белых, при этом пошутив над бывшим главным тренером футбольного клуба Олегом Кононовым. В специальном ролике песню исполнил экс-вратарь красно-белых Алексей Зуев.

— Чувство юмора и ирония необходима всем болельщикам «Спартака». Без этого никак. Не забудьте об этом во время просмотра нашего новогоднего ролика. С наступающим, красно-белые, — говорится в сообщении.

Если у вас в гардеробе,

Вдруг появился пиджак,

То лучше забейте на моду.

Отдайте его, отдайте его, отдайте его просто так!

Вы все респектуете Шюррле,

Он чемпион мира. О да!

Но вы посмотрите на наших.

У нас их вообще, у нас их вообще, у нас их вообще целых два.