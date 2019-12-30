«Если у вас в гардеробе вдруг появился пиджак...». Пляжный «Спартак» потроллил Кононова
Пляжный «Спартак» накануне Нового года записал обращение к фанатам красно-белых, при этом пошутив над бывшим главным тренером футбольного клуба Олегом Кононовым. В специальном ролике песню исполнил экс-вратарь красно-белых Алексей Зуев.
— Чувство юмора и ирония необходима всем болельщикам «Спартака». Без этого никак. Не забудьте об этом во время просмотра нашего новогоднего ролика. С наступающим, красно-белые, — говорится в сообщении.
Если у вас в гардеробе,
Вдруг появился пиджак,
То лучше забейте на моду.
Отдайте его, отдайте его, отдайте его просто так!
Вы все респектуете Шюррле,
Он чемпион мира. О да!
Но вы посмотрите на наших.
У нас их вообще, у нас их вообще, у нас их вообще целых два.
Чувство юмора и ирония необходима всем болельщикам «Спартака». Без этого никак.— Пляжный клуб «Спартак» (@Spartak_BSC) December 30, 2019
Не забудьте об этом во время просмотра нашего новогоднего ролика.
?С наступающим, красно-белые??? pic.twitter.com/7YyDtt5pSU