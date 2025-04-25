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Судейство

Сегодня, 23:05

ЭСК игнорирует «Зенит»? В среду комиссия рассмотрела момент со вторым предупреждением в другой лиге

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сегодня на сайте РФС опубликованы очередные решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС), заседавшей 23 апреля. Одно из них, заключительное, касается решения судьи, не вынесшего второе предупреждение в матче 8-го тура второй лиги «А», «Динамо-2» (Москва) — «Муром». Обслуживал его Олег Снегирев.

ЭСК РФС рассмотрела обращение департамента судейства и инспектирования РФС и единогласно определила, что рефери ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Динамо-2» Даниила Черкасова

Решение комиссии не может не вызвать как минимум удивление, ведь совсем недавно, этой весной, она не рассмотрела обращение «Зенита», который после встречи 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) оспорил невынесение трех вторых предупреждений спартаковцам и правильность гола красно-белых.

В ходе второго тайма рефери Сергей Иванов, по мнению зенитовцев, ошибочно не показал желтые карточки Наилю Умярову, Срджану Бабичу и Олегу Рябчуку, избежавшим удалений.

Милорад Мажич и три его коллеги по ЭСК не отреагировали на запрос о вторых желтых карточках, никак это не объяснив.

Александр Медведев и&nbsp;Милорад Мажич.Судейские руководители против «Зенита». Что происходит?

Распространялась информация, что ЭСК не рассматривает обращения по поводу вторых желтых карточек. Но это не так. Достаточно ознакомиться с другими решениями комиссии в сезоне-2024/25 — о невынесении в октябре и декабре вторых предупреждений Сергеем Карасевым, Павлом Кукуяном и Василием Казарцевым. И достаточно прочитать сегодняшнюю новость на сайте РФС.

Никакой разницы между всеми этими моментами, включая тот, о котором объявлено сегодня, и мартовским обращением «Зенита» нет. Во всех идет речь о невынесении второго предупреждения.

Так почему во всех ситуациях давалась оценка и выносилось решение ЭСК, а в случае «Зенита» — нет? Внятного объяснения никто не дал.

ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
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2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
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 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
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 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
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 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
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 Химки 25 5 8 12 28-45 23
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 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
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 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
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