ЭСК игнорирует «Зенит»? В среду комиссия рассмотрела момент со вторым предупреждением в другой лиге
Сегодня на сайте РФС опубликованы очередные решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС), заседавшей 23 апреля. Одно из них, заключительное, касается решения судьи, не вынесшего второе предупреждение в матче 8-го тура второй лиги «А», «Динамо-2» (Москва) — «Муром». Обслуживал его Олег Снегирев.
ЭСК РФС рассмотрела обращение департамента судейства и инспектирования РФС и единогласно определила, что рефери ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Динамо-2» Даниила Черкасова
Решение комиссии не может не вызвать как минимум удивление, ведь совсем недавно, этой весной, она не рассмотрела обращение «Зенита», который после встречи 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) оспорил невынесение трех вторых предупреждений спартаковцам и правильность гола красно-белых.
В ходе второго тайма рефери Сергей Иванов, по мнению зенитовцев, ошибочно не показал желтые карточки Наилю Умярову, Срджану Бабичу и Олегу Рябчуку, избежавшим удалений.
Милорад Мажич и три его коллеги по ЭСК не отреагировали на запрос о вторых желтых карточках, никак это не объяснив.
Распространялась информация, что ЭСК не рассматривает обращения по поводу вторых желтых карточек. Но это не так. Достаточно ознакомиться с другими решениями комиссии в сезоне-2024/25 — о невынесении в октябре и декабре вторых предупреждений Сергеем Карасевым, Павлом Кукуяном и Василием Казарцевым. И достаточно прочитать сегодняшнюю новость на сайте РФС.
Никакой разницы между всеми этими моментами, включая тот, о котором объявлено сегодня, и мартовским обращением «Зенита» нет. Во всех идет речь о невынесении второго предупреждения.
Так почему во всех ситуациях давалась оценка и выносилось решение ЭСК, а в случае «Зенита» — нет? Внятного объяснения никто не дал.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
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Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|24
|1
|8
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6