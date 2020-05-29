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Ещенко стал героем вестерна. Крутой мэшап от «Спартака»

22:51
Андрей Ещенко. Фото Twitter
Андрей Ещенко. Фото Twitter
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«Спартак» в официальном Twitter опубликовал шуточное видео, в котором защитник команды Андрей Ещенко «превратился» в героя вестерна. Пресс-служба красно-белых сделала мэшап кадров с тренировки команды и культового фильма Серджо Леоне «За пригоршню долларов».

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