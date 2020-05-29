Ещенко стал героем вестерна. Крутой мэшап от «Спартака»
22:51
«Спартак» в официальном Twitter опубликовал шуточное видео, в котором защитник команды Андрей Ещенко «превратился» в героя вестерна. Пресс-служба красно-белых сделала мэшап кадров с тренировки команды и культового фильма Серджо Леоне «За пригоршню долларов».
? Хороший вестерн — все что нужно, чтобы убойно начать выходные.— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) May 29, 2020
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? Однажды в Тарасовке.
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В роли Гринго — Андрей Ещенко!
?#КрасноБелыеСборы #Ещенко pic.twitter.com/KMj6A6lFCZ
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