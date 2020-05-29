Ещенко стал героем вестерна. Крутой мэшап от «Спартака»

? Хороший вестерн — все что нужно, чтобы убойно начать выходные.

?

? Однажды в Тарасовке.

?

В роли Гринго — Андрей Ещенко!

?#КрасноБелыеСборы #Ещенко pic.twitter.com/KMj6A6lFCZ