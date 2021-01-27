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Ещенко попробовал зиплайн

13:31

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в своем Instagram опубликовал видео, в котором спускается по стальному канату.

«Простите за мой французский» — подписал публикацию 36-летний футболист, намекая на свои нецензурные комментарии происходящего на видео.

Ещенко находится на сборах со «Спартаком» в Дубае. Ранее футболист продлил контракт с клубом до лета 2022 года. Защитник присоединился к команде летом 2016 года. В составе красно-белых он стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка России в 2017 году.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/tv/CKilvLiD37X/?igshid=yc07588gxb8r

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