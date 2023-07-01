Ещенко обвинил Джикию и Соболева в отсутствии влияния на «Бей Беги»
Экс-игрок «Спартака» и защитник медиафутбольного клуба «Бей Беги» Андрей Ещенко ответил на вопрос «СЭ» об участии Георгия Джикии и Александра Соболева в жизни команды.
— Расстроены ли тем, что не сможете сыграть в Кубке России?
— В группе очень плохо выступили, никто не ожидал, что мы дойдем до полуфинала. Так что чем-то мы можем гордиться. Нормальный результат.
— Насколько сильно Соболев и Джикия влияют на команду?
— Да молчат они, ничего не говорят! Конечно! Их спросите, почему молчат. Кружки только записывают и все!
В матче за 3-е место МФЛ «Бей Беги» уступили «Амкалу» (0:1) и потеряли шансы на выход в FONBET Кубок России.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия и нападающий красно-белых Александр Соболев являются президентами клуба «Бей Беги».
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
|- : -
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