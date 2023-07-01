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Ещенко обвинил Джикию и Соболева в отсутствии влияния на «Бей Беги»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Андрей Ещенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-игрок «Спартака» и защитник медиафутбольного клуба «Бей Беги» Андрей Ещенко ответил на вопрос «СЭ» об участии Георгия Джикии и Александра Соболева в жизни команды.

— Расстроены ли тем, что не сможете сыграть в Кубке России?

— В группе очень плохо выступили, никто не ожидал, что мы дойдем до полуфинала. Так что чем-то мы можем гордиться. Нормальный результат.

— Насколько сильно Соболев и Джикия влияют на команду?

— Да молчат они, ничего не говорят! Конечно! Их спросите, почему молчат. Кружки только записывают и все!

В матче за 3-е место МФЛ «Бей Беги» уступили «Амкалу» (0:1) и потеряли шансы на выход в FONBET Кубок России.

Защитник «Спартака» Георгий Джикия и нападающий красно-белых Александр Соболев являются президентами клуба «Бей Беги».

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