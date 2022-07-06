Ещенко назвал причины ухода штаба Ваноли из «Спартака»

Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко назвал причины ухода из клуба главного тренера Паоло Ваноли и его штаба. По мнению россиянина, дело в семьях специалистов, которые они не видели из-за осложнений перелетов из России в Европу.

— Вы сказали, что догадывались, что Ваноли уходит? С какого момента?

— Ну, не конкретно он. Там другие были помощники... Один рассказывал, что ситуация тяжелая: «У нас по трое, по четверо детей. К ним я по два дня лечу». Допустим, было пять дней выходных, из них два дня только лететь в Италию. Понятно, что это тяжело — находиться еще полгода здесь. И перевезти их сюда невозможно, потому что там то учеба, то работа, то еще что-то. Они решили выбрать семью, поэтому так.

— Есть мнение, что Ваноли подставил и клуб, и команду: клубу пришлось экстренно искать замену, а команду — потому что было единение вокруг тренера.

— Мы же не знаем всех деталей и мелочей.

— Не считаете его уход предательством или некрасивым поступком в такой ситуации?

— Он на сто процентов выложился, отдался. Кубок выиграли. Почему болельщики должны называть его предателем?