Ещенко назвал причины ухода штаба Ваноли из «Спартака»
Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко назвал причины ухода из клуба главного тренера Паоло Ваноли и его штаба. По мнению россиянина, дело в семьях специалистов, которые они не видели из-за осложнений перелетов из России в Европу.
— Вы сказали, что догадывались, что Ваноли уходит? С какого момента?
— Ну, не конкретно он. Там другие были помощники... Один рассказывал, что ситуация тяжелая: «У нас по трое, по четверо детей. К ним я по два дня лечу». Допустим, было пять дней выходных, из них два дня только лететь в Италию. Понятно, что это тяжело — находиться еще полгода здесь. И перевезти их сюда невозможно, потому что там то учеба, то работа, то еще что-то. Они решили выбрать семью, поэтому так.
— Есть мнение, что Ваноли подставил и клуб, и команду: клубу пришлось экстренно искать замену, а команду — потому что было единение вокруг тренера.
— Мы же не знаем всех деталей и мелочей.
— Не считаете его уход предательством или некрасивым поступком в такой ситуации?
— Он на сто процентов выложился, отдался. Кубок выиграли. Почему болельщики должны называть его предателем?
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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|20:00
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Ахмат – Спартак
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|15:00
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Торпедо – Сочи
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|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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