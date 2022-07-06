Гжегож Крыховяк может перейти из «Краснодара» в «Аль-Шабаб»

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк может покинуть команду этим летом, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, с 32-летним поляком ведет переговоры «Аль-Шабаб». Клуб из Саудовской Аравии уже сделал предложение, решение остается за футболистом.

Крыховяк перешел в «Краснодар» в августе 2021 года, в сезоне-2021/22 он забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 15 матчах за «быков». Во второй половине сезона игрок приостановил контракт с российским клубом и перешел в греческий АЕК, за который забил 2 мяча и сделал 2 голевых паса в 9 встречах.

Поляк вернулся в расположение «Краснодара» в конце июня. Агент полузащитника утверждал, что футболист не собирается уходить из российской команды.