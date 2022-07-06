Гжегож Крыховяк может перейти из «Краснодара» в «Аль-Шабаб»
Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк может покинуть команду этим летом, утверждает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, с 32-летним поляком ведет переговоры «Аль-Шабаб». Клуб из Саудовской Аравии уже сделал предложение, решение остается за футболистом.
Крыховяк перешел в «Краснодар» в августе 2021 года, в сезоне-2021/22 он забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 15 матчах за «быков». Во второй половине сезона игрок приостановил контракт с российским клубом и перешел в греческий АЕК, за который забил 2 мяча и сделал 2 голевых паса в 9 встречах.
Поляк вернулся в расположение «Краснодара» в конце июня. Агент полузащитника утверждал, что футболист не собирается уходить из российской команды.
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|15.07
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
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