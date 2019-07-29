Ещенко и его сальто в бассейн. Без подготовки такое лучше не повторять

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, который восстанавливается после повреждения, выложил в Instagram видео, на котором он прыгает сальто в бассейне.

Ранее стало известно, что 35-летний Ещенко пропустит 2 недели из-за повреждения, полученного в матче 2-го тура премьер-лиги с "Ростовом" в гостях (2:2).

В результате медицинского обследования у него было выявлено частичное повреждение капсулы левого коленного сустава.

Напомним, в декабре 2018 года Ещенко перенес операцию после разрыва крестообразной связке. Затем он в рекордные сроки прошел реабилитацию – уже в конце марта спартаковец работал в общей группе.