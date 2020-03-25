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Еще один челлендж Лодыгина. Все вратари так могут?

25 марта 2020, 23:42
Юрий Лодыгин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Юрий Лодыгин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Вратарь тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин сделал пять отжиманий с мячом на спине, перед этим забросив его себе на спину ногой. Видео опубликовано в Instagram клуба.

Также «Арсенал» вызвал других вратарей на челлендж. Вызов отправлен Александру Максименко («Спартак»), Миахилу Кержакову («Зенит»), Евгению Спирякову (вратарь любительской команда «Амкал», блогер), Тибо Куртуа («Реал»), Михаилу Левашову и Егору Шамову (оба «Арсенал» Тула).

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