Еще один челлендж Лодыгина. Все вратари так могут?

Вратарь тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин сделал пять отжиманий с мячом на спине, перед этим забросив его себе на спину ногой. Видео опубликовано в Instagram клуба.

Также «Арсенал» вызвал других вратарей на челлендж. Вызов отправлен Александру Максименко («Спартак»), Миахилу Кержакову («Зенит»), Евгению Спирякову (вратарь любительской команда «Амкал», блогер), Тибо Куртуа («Реал»), Михаилу Левашову и Егору Шамову (оба «Арсенал» Тула).