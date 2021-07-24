Ерохин: «Впервые болельщики «Зенита» скандировали мое имя. Это знаковое событие для меня»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал результат матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1).

«Вышли с Лешей Суторминым на замену, чтобы помочь команде, тем более что матч тяжело складывался, отыгрывались по ходу дела. Начало сезона не совсем простое. Хорошо, что так получилось. Удалось выйти и помочь команде. Что касается гола, Ярослав Ракицкий как обычно сделал свою филигранную передачу, оставалось её только замкнуть.

Знаете, хотел бы отметить, что после гола в Химках впервые за мое время в «Зените» болельщики стали скандировать мое имя. Это знаковое для меня событие, огромное спасибо!

Это начало сезона. Мы выполняем одну задачу — чтобы «Зенит» выигрывал. А то, что сейчас удается так удачно выходить на замену, — это хорошо. Хочется, чтобы результативность осталась и в дальнейшем, вне зависимости от того, буду ли я выходить в старте или на замену», — цитирует Ерохина официальный сайт клуба.

В составе победителей отличились Сердар Азмун, Ерохин и Алексей Сутормин, который реализовал пенальти.