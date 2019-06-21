Ерохин рассказал о восстановлении после травмы

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин ответил на вопрос, беспокоит ли его травма.

— Вас больше не беспокоит травма?

— Рад, что мне удалось восстановиться до конца сезона и принять участие в заключительных матчах, - цитирует Ерохина официальный сайт клуба. - Теперь прохожу полноценную подготовку с командой. Восстановительный процесс требует внимания, постоянной работы до и после тренировок. Сейчас я чувствую себя хорошо и набираю форму на сборах.

29-летний Александр Ерохин в прошлом сезоне провел 26 матчей за "Зенит" и забил шесть мячей при трех голевых передачах.

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