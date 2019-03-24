Ерохин рассказал о том, как однажды заснул на теоретическом занятии

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин признался, что один раз в своей карьере задремал на теоретическом занятии, когда выступал за дубль молдавского "Шерифа", сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Главный тренер команды наказал хавбека и не отпускал его с тренировочной базы несколько месяцев.
Ерохин был игроком "Шерифа" с 2008 по 2010 год.
– У меня было один раз. Я тогда еще только перешел в "Шериф", играл за дубль. Занятие по теории было вечером, длилось полтора-два часа, и я немного задремал. После этого тренер в воспитательных мерах не отпускал меня с базы, месяца два или три, можно сказать, был закрыт на ней. Жестко, но, наверное, подействовало – больше никогда не засыпал, – приводит слова Ерохина пресс-служба "Зенита".
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-03-24-kogda-menya-perestavili-iz-poluzashchity-v-oboronu-ya-obaldel-erokhin-i-nabiullin-otvetili-na-voprosy.htm