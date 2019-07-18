Ерохин объяснил, почему продлил контракт с "Зенитом"

Российский полузащитник "Зенита" Александр Ерохин, который продлил контракт с клубом, признался, что новое долгосрочное соглашение будет мотивировать его, сообщает официальный сайт сине-бело голубых.

– Я очень рад, что продлил контракт с "Зенитом". До конца действующего соглашения оставался еще год, но мы решили все вопросы заранее. Договорились обо всем быстро – и клуб был во мне заинтересован, и я сразу сказал, что хочу остаться в "Зените".

Долгосрочный контракт лично для меня – мотивирующий фактор. Мы стали чемпионами в прошедшем сезоне, скоро стартуем в Лиге чемпионов УЕФА. "Зенит" – топ-клуб, который всегда ставит перед собой максимальные цели во всех турнирах. Я приложу все силы, чтобы помочь команде в их достижении.

– Учитывая срок соглашения, можно ли сказать, что вы хотите завершить карьеру в "Зените"?

– Пока об этом мыслей не было. Думаю только о каждом следующем матче. Конечно, если буду показывать высокий уровень игры, то буду продолжать карьеру столько, сколько позволит физическое состояние.

– Хотели бы повторить путь Александра Анюкова и выходить на поле в 36 лет?

​– Его карьера вызывает только огромное уважение. Саша – сильный футболист, большой профессионал, потому что в таком возрасте поддерживать физическую форму и играть на высоком уровне – действительно здорово, – приводит слова Ерохина пресс-служба "Зенита".

Ерохин продлил контракт с "Зенитом"