Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви отметил, что нынешний сезон дается его команде непросто. По его словам, уровень соперников подравнялся.

– Я здесь уже три года. И этот год самый тяжелый, – цитирует официальный сайт "Урала" Бикфалви. – Я не видел в этом сезоне фаворитов в матчах, даже когда ты играешь против команды, идущей на первом, втором и третьем местах. Да, "Зенит", может, ушел повыше. Но я не видел в каждой игре какого-то очевидного фаворита. К примеру, мы выиграли в гостях у "Спартака" и "Локомотива", но дома проиграли "Анжи". Мы нанесли по воротам "Анжи" больше 20 ударов, а соперникам хватило одного, чтобы выиграть. Поэтому я не могу сказать, что в каких-то матчах есть фаворит. Или, когда мы выиграли у "Енисея", проигрывая 0:2… В этом сезоне ни в одном матче не бывает легко. Сейчас все команды хорошо разбирают соперников, смотрят видео, смотрят как, против кого играть, у кого какие сильные и слабые стороны. Поэтому с каждым годом будет все тяжелее.