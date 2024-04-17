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Сегодня, 15:01

Еремякин рассказал о предстоящем матче «Оренбурга» против «Динамо»

Виктория Кравченко
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что думает о предстоящем матче команды в полуфинале плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо».

«Мы сейчас играем в Кубке России и в РПЛ, идем от матча к матчу. Сегодня с «Динамо» будет напряженная игра, не собираемся уступать. Намерены пройти в следующий раунд. Премию за победу? У нас специальное положение по премированию игроков за участие в Кубке, выплачивается игрокам в зависимости от результата. Мы им руководствуемся», — цитирует Еремякина Metaratings.ru.

«Оренбург» примет «Динамо» в полуфинальном матче плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России 17 апреля. Начало — в 17.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/eremyakin-orenburg-nameren-proiti-v-sleduyushii-raund-kubka-ne-sobiraemsya-ustupat-dinamo-354285/
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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Колыванов поделился мнением о будущем Лички в «Динамо»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Константин Тюкавин

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