Еремякин рассказал о предстоящем матче «Оренбурга» против «Динамо»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что думает о предстоящем матче команды в полуфинале плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо».

«Мы сейчас играем в Кубке России и в РПЛ, идем от матча к матчу. Сегодня с «Динамо» будет напряженная игра, не собираемся уступать. Намерены пройти в следующий раунд. Премию за победу? У нас специальное положение по премированию игроков за участие в Кубке, выплачивается игрокам в зависимости от результата. Мы им руководствуемся», — цитирует Еремякина Metaratings.ru.

«Оренбург» примет «Динамо» в полуфинальном матче плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России 17 апреля. Начало — в 17.00 мск.