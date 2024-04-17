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Сегодня, 14:55

Колыванов поделился мнением о будущем Лички в «Динамо»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, что думает о положении главного тренера бело-голубых Марцеле Личке.

«Насчет контракта Лички, то это надо подождать конца сезона, на каком месте закончит «Динамо». Там уже руководство будет смотреть, оставлять Личку или нет. Ближайший месяц будет для тренера определяющим», — цитирует Колыванова Legalbet.

Личка работает главным тренером команды с лета прошлого года. Контракт чешского специалиста рассчитан до 30 июня 2024-го.

«Динамо» с 38 очками после 23 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://legalbet.ru/news/kolivanov-o-vozmozhnom-uvolnenii-lichki-blizhajshij/#
Игорь Колыванов
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
3
2
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2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
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 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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 - : -
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 - : -
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