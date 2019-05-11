"Енисей" - в роли Тони Старка. Спойлеры к фильму "Мстители: Финал"!

Пресс-служба "Енисея" предложила идею пародийного ролика, посвященного вылету команды из премьер-лиги. В качестве основы клуб хотел взять кадры из фильма "Мстители: Финал". Сделать это не удалось из-за авторских прав - фильм все еще идет в прокате в кинотеатрах и пока не выходил на носителях.

"В общем, хотели ролик сделать на основе финальных Мстителей, но встал вопрос авторских прав.

Представьте: сцена похорон Тони Старка, когда уплывает венок с его реактором (вместо него наш логотип). Потом показывают всех Мстителей, но вместо них все клубы РПЛ (с грустными лицами)", - описал видео "Енисей".

Красноярцы оформили вылет в ФНЛ сегодня, после поражения от "Краснодара" (0:4).