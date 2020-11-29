«Енисей» с минимальным счетом победил «Текстильщик»

«Енисей» на своем поле победил «Текстильщик» в матче 25-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Хозяева взяли верх со счетом 1:0.

Олимп — ФНЛ

25-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:0 (1:0)

Гол: Иванов, 38.

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Абрамов, Цховребов, Сухомлинов, Кичин, Глушков (Комков, 62), Иванов (Ломакин, 71), Зотов (Сахаров, 80), Ланин, Песиков (Раздорских, 64), Саная (Лескано, 84).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Фомин, Губочкин, Макушкин, Обивалин, Агеев (Мосейчук, 58), Сидоров (Батов, 64. Романенко, 78), Сысуев (Маричев, 63), Горюшкин, Бачинский, Аппаев (Альшанский, 58).

Предупреждения: Смирнов, 11. Ланин, 49. Альшанский, 61. Батов, 70.

Судья: Куликов (Саранск).

29 ноября. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».