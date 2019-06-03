"Енисей" покинули Торбинский и еще 9 футболистов

Енисей" расстался с десятью футболистами по итогам сезона-2018/19. Команду покинул бывший хавбек сборной России Дмитрий Торбинский, а также вратари Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитник Дмитрий Ятченко, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Арсен Хубулов, нападающие Михаил Костюков и Александр Кутьин.

Из аренды вернулись голкипер Михаил Филиппов и защитник Шамиль Гасанов.

"Енисей" по итогам сезона покинул премьер-лигу. Сборы команды стартуют 15 июня. Как отмечает пресс-служба клуба, "к этому времени стоит задача сформировать коллектив. У руководства клуба есть список потенциальных новичков. Для начала необходимо утвердить кандидатуру главного тренера".