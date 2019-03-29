"Енисей" одержал победу над "Рубином" в молодежном первенстве

"Енисей" победил "Рубин" в матче 21-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:0). Голы на свой счет записали игроки красноярского клуба Иван Шалоников и Ростислав Воробьев.
"Енисей" набрал 19 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. "Рубин" с 27 баллами располагается на 9-й строчке.
Молодежные команды
21-й тур
"Енисей - мол." (Красноярск) - "Рубин - мол." (Казань) - 2:0 (1:0)
Голы: Шалоников, 9 (1:0). Воробьев, 48 (2:0).
Удаление: Цогоев (Енисей - мол.), 50.
Судья: Сафоненко (Абакан).
29 марта. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".
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