"Енисей" одержал победу над "Рубином" в молодежном первенстве

"Енисей" победил "Рубин" в матче 21-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:0). Голы на свой счет записали игроки красноярского клуба Иван Шалоников и Ростислав Воробьев.

"Енисей" набрал 19 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. "Рубин" с 27 баллами располагается на 9-й строчке.

Молодежные команды

21-й тур

"Енисей - мол." (Красноярск) - "Рубин - мол." (Казань) - 2:0 (1:0)

Голы: Шалоников, 9 (1:0). Воробьев, 48 (2:0).

Удаление: Цогоев (Енисей - мол.), 50.

Судья: Сафоненко (Абакан).

29 марта. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".