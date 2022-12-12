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12 декабря, 11:30

Дюрица признался, что плакал неделю после перехода в «Локомотив»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Ян Дюрица.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в интервью «СЭ» вспомнил первые дни после переезда в Россию.

«Я очень много хорошего вспоминаю о вашей стране. Она мне очень много дала. Россия — моя вторая родина. Сначала все было непросто — я плакал неделю. Тогда я хотел домой, говорил: «Не хочу». Все было непросто. Но потом, когда немного начал говорить по-русски, меня приняли. Было очень много историй. Но я вспоминаю время в России только с хорошей стороны. Грустно, что нечасто бываю у вас. Когда будет время, обязательно прилечу. Хочу и на матч «Локомотива» приехать посмотреть, на какую-то интересную игру. Хочу посмотреть Баковку, что там изменилось. Плюс друзей навестить, может, поехать на ужин. Думаю, что у «Локомотива» все будет хорошо. Как прежде», — сказал Дюрица «СЭ».

Дюрица выступал в «Локомотиве» с 2009 по 2016 год.

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Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
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Франция
Марокко

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ИТБ1 (1.5)

23%

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Ян Дюрица
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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 12
П
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