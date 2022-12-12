Дюрица признался, что плакал неделю после перехода в «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в интервью «СЭ» вспомнил первые дни после переезда в Россию.

«Я очень много хорошего вспоминаю о вашей стране. Она мне очень много дала. Россия — моя вторая родина. Сначала все было непросто — я плакал неделю. Тогда я хотел домой, говорил: «Не хочу». Все было непросто. Но потом, когда немного начал говорить по-русски, меня приняли. Было очень много историй. Но я вспоминаю время в России только с хорошей стороны. Грустно, что нечасто бываю у вас. Когда будет время, обязательно прилечу. Хочу и на матч «Локомотива» приехать посмотреть, на какую-то интересную игру. Хочу посмотреть Баковку, что там изменилось. Плюс друзей навестить, может, поехать на ужин. Думаю, что у «Локомотива» все будет хорошо. Как прежде», — сказал Дюрица «СЭ».

Дюрица выступал в «Локомотиве» с 2009 по 2016 год.