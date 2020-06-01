Экс-спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус прокомментировал интервью Юрия Семина

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус прокомментировал «СЭ» расставание клуба с Юрием Семиным, а также интервью тренера нашему изданию.

— «Локомотив» должен быть невероятно благодарен Семину за все, — сказал Штоффельсхаус. — Его работа в клубе и достигнутые результаты могут вызывать только уважение. Не секрет, что во время совместной работы наши мнения не всегда совпадали, но самое важное — мы все вместе добивались успехов. Поэтому плохим сотрудничество никак не назовешь. От всего сердца желаю Семину всего наилучшего!

Ранее в интервью «СЭ» Юрий Семин отметил положительную роль Штоффельсхауса при приглашении Крыховяка, покритиковал за желание организовать турне в США и высказал предположение, что конфронтация с президентом Ильей Геркусом началась из-за спортивного директора.

Штоффельсхаус работал в «Локомотиве» в 2017-2018 годах, при нем клуб стал чемпионом и выиграл Кубок России. Организовал трансферы Фарфана, Рыбуса, Эдера, Крыховяка и Хеведеса. (Константин Алексеев)