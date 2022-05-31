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Наумов — об уходе Ротенберга: «Он был душой «Локомотива». Такие люди всегда нужны клубу»

Наумов отреагировал на уход из «Локомотива» защитника Бориса Ротенберга
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход из клуба защитника Бориса Ротенберга.

«Борис, наверное, не увидел себя в «Локомотиве», ему не предложили ничего хорошего. Ротенберг такой игрок и человек, который на поле выходил нечасто, но в жизни команды и в раздевалке он был душой «Локомотива». Такие люди всегда нужны клубу, я бы продлил контракт. Я видел его на сборах в Марбелии, ребята к нему тянутся. Такие люди сплачивают коллектив, но, видимо, новые люди в «Локомотиве» считают, что он не нужен клубу», — сказал Наумов «СЭ».

Также Наумов предположил, где Ротенберг может продолжить карьеру.

«Борис играл в «Динамо», может, клуб предложит ему контракт. Не знаю, будет ли он заявляться как игрок или как тренер. Сейчас трудно трудоустроиться в премьер-Лиге, потому что идет перезагрузка. Появляется много новых и молодых игроков, поэтому таким игрокам как Ротенберг, трудно будет найти себе место. Думаю, у Бориса есть какие-то планы», — добавил Наумов «СЭ».

36-летний финский футболист выступал за «Локомотив» с 2016 года. Вместе с клубом он трижды завоевал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21), становился чемпионом страны-2017/18 и один раз выиграл Суперкубок России-2019.

В общей сложности Ротенберг провел за «Локомотив» 17 матчей.

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