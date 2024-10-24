Наумов: «Если Пьянич искренне извинился, почему бы его не простить»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал извинения полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича за слова об отказе играть против сборной России.

«Если Пьянич сказал это искренне, почему бы его не простить? — сказал Наумов. — Далеко не все знают, какая обстановка у нас в стране. В Европе вообще говорят черти что о нас, поэтому у Пьянича был страх ехать в Россию. Сейчас он увидел страну, все осознал. Здорово, что он обращается к ФИФА, они должны нас вернуть. Чем чаще наши футболисты будут обращаться к ФИФА и УЕФА, тем лучше. Это большой плюс для России», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Ранее полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» принес извинения за слова об отказе играть против сборной России.

В сентябре 2022 года в интервью DAZN Пьянич рассказал об отказе сборной Боснии и Герцеговины играть против России в товарищеском матче после аналогичных решений других национальных команд. Футболист заявил следующее: «С Россией нет смысла играть. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление».