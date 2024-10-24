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Сегодня, 17:31

Наумов: «Если Пьянич искренне извинился, почему бы его не простить»

Руслан Минаев
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал извинения полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича за слова об отказе играть против сборной России.

«Если Пьянич сказал это искренне, почему бы его не простить? — сказал Наумов. — Далеко не все знают, какая обстановка у нас в стране. В Европе вообще говорят черти что о нас, поэтому у Пьянича был страх ехать в Россию. Сейчас он увидел страну, все осознал. Здорово, что он обращается к ФИФА, они должны нас вернуть. Чем чаще наши футболисты будут обращаться к ФИФА и УЕФА, тем лучше. Это большой плюс для России», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Ранее полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» принес извинения за слова об отказе играть против сборной России.

В сентябре 2022 года в интервью DAZN Пьянич рассказал об отказе сборной Боснии и Герцеговины играть против России в товарищеском матче после аналогичных решений других национальных команд. Футболист заявил следующее: «С Россией нет смысла играть. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление».

Источник: РБ Спорт
Миралем Пьянич
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Николай Наумов
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«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
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