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Олег Иванов: «Контракт с «Рубином» еще не подписан»

Иванов опроверг информацию о подписании контракта с «Рубином»
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов, который последние полтора года выступал за «Уфу», в авторской колонке для «СЭ» опроверг информацию, что уже подписал контракт с «Рубином».

— Я очень надеюсь, что вылет не станет для «Уфы» приговором, и она не повторит судьбу «Амкара», «Тамбова», «Анжи», — отметил Иванов. — На итоговом собрании Шамиль Газизов, генеральный директор клуба, сформулировал так: «Пока готовимся к выступлению в ФНЛ. Но сценарии могут быть разные...» Как я понял, впереди встреча с руководством республики, тогда все и прояснится. Ну а мои дороги с «Уфой» в любом случае разошлись. Контракт закончился, пришло время сменить обстановку. Один из вариантов продолжения карьеры — «Рубин», с которым вопреки информации на клубном сайте еще ничего не подписано. Идут переговоры. Ясность наступит в ближайшие дни.

Полностью колонку Олега Иванова для «СЭ» можно прочитать здесь

Олег Иванов (футбол)
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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