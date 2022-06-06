Олег Иванов: «Контракт с «Рубином» еще не подписан»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов, который последние полтора года выступал за «Уфу», в авторской колонке для «СЭ» опроверг информацию, что уже подписал контракт с «Рубином».

— Я очень надеюсь, что вылет не станет для «Уфы» приговором, и она не повторит судьбу «Амкара», «Тамбова», «Анжи», — отметил Иванов. — На итоговом собрании Шамиль Газизов, генеральный директор клуба, сформулировал так: «Пока готовимся к выступлению в ФНЛ. Но сценарии могут быть разные...» Как я понял, впереди встреча с руководством республики, тогда все и прояснится. Ну а мои дороги с «Уфой» в любом случае разошлись. Контракт закончился, пришло время сменить обстановку. Один из вариантов продолжения карьеры — «Рубин», с которым вопреки информации на клубном сайте еще ничего не подписано. Идут переговоры. Ясность наступит в ближайшие дни.

Полностью колонку Олега Иванова для «СЭ» можно прочитать здесь