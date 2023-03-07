Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк рассказал «СЭ», чем занимается в данный момент.

«У меня нет паузы в карьере, я в хоккей играю. Отлично играется! Я очень хорош, особенно на пятаке. Доводилось играть с Мостовым, Жирковым, Бесчастных, Широковым. Они все в порядке!» — сказал Погребняк «СЭ».

Последним клубом Погребняка был «Урал», за который он играл с 2018 по 2021 год.