Гладилин заявил, что судья тоже человек и может ошибиться

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал решение главного арбитра матча «Спартак» — «Урал» Виталия Мешкова.

«Зря на Мешкова наезжают, как будто он умышленно убил чемпионскую интригу в РПЛ. Человек ошибся, свисток перед голом Соболева — это техническая ошибка. Мешков не хотел доставлять «Спартаку» неприятности. Да, он ошибся, но всегда есть человеческий фактор. Судья тоже живой человек. Что касается интриги, то бороться с «Зенитом» тяжело. У «Спартака» были только теоретические шансы на чемпионство, потому что красно-белым надо было побеждать в каждом мачте. «Зенит» же не теряет очки практически ни в каких играх. Чтобы стать чемпионом, нужна стабильная игра и результат. У «Спартака» пока этого нет. К этому надо стремиться», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В игре 18 тура РПЛ Мешков совершил ошибку, свистнув раньше, чем Александр Соболев забил третий мяч в ворота «Урала». В интервью «СЭ» руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев сказал, что Мешков переживает из-за принятого решения в матче.