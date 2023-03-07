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Сегодня, 19:43

Гладилин заявил, что судья тоже человек и может ошибиться

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал решение главного арбитра матча «Спартак» — «Урал» Виталия Мешкова.

«Зря на Мешкова наезжают, как будто он умышленно убил чемпионскую интригу в РПЛ. Человек ошибся, свисток перед голом Соболева — это техническая ошибка. Мешков не хотел доставлять «Спартаку» неприятности. Да, он ошибся, но всегда есть человеческий фактор. Судья тоже живой человек. Что касается интриги, то бороться с «Зенитом» тяжело. У «Спартака» были только теоретические шансы на чемпионство, потому что красно-белым надо было побеждать в каждом мачте. «Зенит» же не теряет очки практически ни в каких играх. Чтобы стать чемпионом, нужна стабильная игра и результат. У «Спартака» пока этого нет. К этому надо стремиться», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В игре 18 тура РПЛ Мешков совершил ошибку, свистнув раньше, чем Александр Соболев забил третий мяч в ворота «Урала». В интервью «СЭ» руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев сказал, что Мешков переживает из-за принятого решения в матче.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-zrya-naezzhayut-na-meshkova-da-on-oshibsya-no-sud-ya-tozhe-zhivoj-chelovek/
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1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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