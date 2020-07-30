Экс-капитану «Рубина» грозит 16,5 лет тюрьмы

Прокуратура требует отправить экс-капитана «Рубина» Сергея Харламова в колонию на 16,5 лет, сообщает «БИЗНЕС Online».

Бывший футболист является фигурантом дела о финансовой пирамиде КПК «Рост». Подсудимого Андрея Макарова, обвиняемого в организации пирамиды, гособвинитель просит отправить в колонию строгого режима на 18,5 лет, а Харламова — на 16,5.

Другие обвиняемые Наталья Макарова и Александр Бурнаев, по мнению гособвинителя, должны отправиться в колонию на 16,5 лет. Фигуранты Вадим Еникеев, Роберт Гарипов и Алексей Гречко, согласно позиции прокуратуры, заслуживают 16 лет колонии строгого режима.

Деятельность пирамиды, насчитывавшей 40 филиалов в 23 регионах страны, была приостановлена. Следствие наложило арест на имущество фигурантов общей стоимостью 300 миллионов рублей.

По версии следствия, в общей сложности злоумышленники похитили более 1,4 млрд рублей. Часть похищенного — более 43 млн рублей — организатор пирамиды и его сестра легализовали. Злоумышленники купили недвижимость и дорогостоящие машины. Машины были нужны для того, чтобы создать предприятия с услугами VIP-такси.

47-летний Харламов был капитаном «Рубина» с 1997 по 1999 годы, он играл в клубе до окончания карьеры в 2004 году. После окончания спортивной карьеры он занялся бизнесом и был одним из организаторов любительского клуба «Челси-Казань». Экс-футболист был арестован по этому делу 20 февраля 2016 года.