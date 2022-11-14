Степашин похвалил Фомина за игру в матче «Динамо» против ЦСКА

Экс-премьер, член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что думает о матче 17-го тура РПЛ между ЦСКА и бело-голубыми (1:2). Он отметил игру хавбека Даниила Фомина.

«Даня блестяще играл. Провел один из лучших матчей. И дал голевой пас Скопинцеву, и играл немножко жестче, чем обычно. Но не хамил. Джентльмен — не обязательно бабочка, это еще и позиция. А что насчет незабитого пенальти... Да, Даниил Фомин обещал забить гол. И я представляю, когда он бил пенальти, он думал: я же обещал, я сейчас забью. А надо было просто расслабиться и лупануть со всей силы по воротам...» — цитирует Степашина «КП Спорт».

В этом сезоне 25-летний футболист провел 16 матчей в РПЛ, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.