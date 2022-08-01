Кто самый яркий из бразильцев «Зенита»? Мнение Юрия Газзаева

Экс главный тренер «КАМАЗа», «Крыльев Советов» и «Шинника» Юрий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру бразильских легионеров «Зенита».

— Кто из зенитовских бразильцев вам особенно симпатичен?

— Все внимание приковано к Клаудиньо, который в атаке отвечает за креатив, выполняет громадный объем работы и вообще очень быстро адаптировался. Малкому потребовалось больше времени. Плюс мучили травмы. Теперь он здоров, окончательно освоился — и мы видим уже другого Малкома! У которого индивидуальные действия, высочайшая скорость гармонично сочетаются с игрой на команду. Наблюдать за ним одно удовольствие!

Бразильцы — это не только техника, пластика, артистизм. Но и раскрепощенность. Уверенность, что рано или поздно добьются своего. Вот почему на поле они никогда не паникуют, продолжают играть в привычной манере. Кстати, если раньше мне казалось, что в «Зените» легионеры и россияне держатся обособленно, то сейчас чувствуется командное единение.

— По каким признакам?

— Как ребята поздравляют друг друга с забитым голом. Как уходят с поля после замены. Такие нюансы говорят о том, что в команде прекрасная атмосфера.