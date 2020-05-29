Экс-футболист «Локомотива» Алиев уступил в своем первом боксерском поединке

Бывший футболист «Локомотива», «Анжи» и киевского «Динамо» Александр Алиев провел свой первый боксерский поединок.

Соперником экс-игрока «Локо» был украинский актер и модель Никита Вакулюк. Он одержал победу по очкам. Бой состоял из трех раундов и проходил в рамках шоу «Битва». В рамках этого проекта известные люди проводят бои по правилам бокса.

35-летний Александр Алиев — двукратный чемпион Украины и обладатель Кубка Украины в составе «Динамо». Последним его профессиональным клубом был казахстанский «Тараз» в 2016 году.