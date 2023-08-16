Экс-форвард «Крыльев» выделил Джикию среди всех защитников РПЛ

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Зураб Циклаури объяснил, чем защитник «Спартака» Георгий Джикия выделяется на фоне других игроков своего амплуа в РПЛ.

«Из тех, кто стабильнее всех и хорошо играет, на ум приходит только Джикия. Он много болел и сейчас не в лучшей своей форме, но когда его ничего не беспокоит, нападающим очень сложно против него играть. Самоотверженный, в меру жесткий. Его не так просто один в один обыграть. Он очень быстро разворачивается», — приводит слова Циклаури Legalbet.

В текущем сезоне Джикия провел 4 матча за «Спартак» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Контракт 29-летнего защитника с красно-белыми рассчитан до 2024 года.