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Экс-форвард ЦСКА Жезус: «Водку больше пьют русские, пиво — бразильцы»

Мария Гусева
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Бывший нападающий ЦСКА Рикарду Жезус поделился впечатлениями от еды и напитков в России.

— Больше всего нравилось не традиционное кавказское блюдо — борщ! В Бразилии мы едим суп зимой, и то не всегда? — цитирует Sport24 Жезуса. — А в России все начинают обед с супа. В Португалии мы вот тоже к этому привыкли. Сам не очень люблю пробовать новую еду, но борщ — что-то невероятное!

Кто больше пьет — русские или бразильцы?

— Зависит от того, что пить! Водку — точно русские, а если пиво, тут выиграют бразильцы. Я не особенно часто посещал застолья, но иногда мы выбирались всей командой отметить важные победы. Там я видел кавказские танцы. Наш капитан Машуков очень хорошо танцевал, Самсонов — тоже. На первый взгляд кажется, что танец несложный, но я так и не выучил.

Рикарду Жезус перешел в ЦСКА в январе 2008 года и покинул московский клуб в январе 2014 года, при этом форвард часто выступал за другие команды на правах аренды. В составе армейцев бразилец забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах. В 2019 году форвард завершил карьеру.

Источник: Sport24
Рикарду Жезус
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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