Экс-форвард ЦСКА Жезус: «Водку больше пьют русские, пиво — бразильцы»

Бывший нападающий ЦСКА Рикарду Жезус поделился впечатлениями от еды и напитков в России.

— Больше всего нравилось не традиционное кавказское блюдо — борщ! В Бразилии мы едим суп зимой, и то не всегда? — цитирует Sport24 Жезуса. — А в России все начинают обед с супа. В Португалии мы вот тоже к этому привыкли. Сам не очень люблю пробовать новую еду, но борщ — что-то невероятное!

— Кто больше пьет — русские или бразильцы?

— Зависит от того, что пить! Водку — точно русские, а если пиво, тут выиграют бразильцы. Я не особенно часто посещал застолья, но иногда мы выбирались всей командой отметить важные победы. Там я видел кавказские танцы. Наш капитан Машуков очень хорошо танцевал, Самсонов — тоже. На первый взгляд кажется, что танец несложный, но я так и не выучил.

Рикарду Жезус перешел в ЦСКА в январе 2008 года и покинул московский клуб в январе 2014 года, при этом форвард часто выступал за другие команды на правах аренды. В составе армейцев бразилец забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах. В 2019 году форвард завершил карьеру.