Голенков заявил, что счастлив в «Ростове»: «О других командах и речи быть не может»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Я сейчас после травмы. Для меня сейчас самое главное — это набирать кондиции и выйти на пик своей формы. На данном этапе о других командах и речи быть не может. Я счастлив в «Ростове» и хочу приносить пользу этому клубу», — сказал Голенков «СЭ».

25-летний нападающий в этом сезоне забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

(Дарик Агаларов)