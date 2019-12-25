Дрессировщик и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил, что не изменил своего отношения к футбольным фанатам, которые некрасиво ведут себя на трибунах.

— Ощутили океан хейта после ваших высказываний про фанатов?

— Мы с вами живем в такое время, что даже в вашу сторону будет критика, потому что вы взяли у меня интервью. Знаете, есть несколько хороших шуток. Раньше без интернета только в семье знали, что человек — идиот, а теперь у таких людей появилась возможность становиться специалистами во всех областях с помощью интернета. Хейтер — это уже то ли профессия, то ли выплеск собственных комплексов. Может, дело в психологической нагрузке?

В той же Японии была практика: человек мог выйти из офиса и разбить 100 тарелок, или избить куклу босса. Кому-то действительно становилось психологически легче. Я надеюсь, что человек, льющий грязь на кого-то известного в интернете, действительно эмоционально разгружается и после этого не пойдет бить кошку или собаку из-за плохого настроения. Может, он, выплескивая из себя эту грязь, это дерьмо в интернете, возвращается в реальную жизнь более спокойным.

— Не думаете, что слишком жестко тогда высказались — про «покрошить» фанатов?

— Подозреваю, что те два абзаца, вырезанные из моего интервью, будут гулять еще долго. Мне обидно за то, что люди питаются этой клочковой информацией. Даже сейчас, из моего большого интервью с вами, уже можно нарезать массу вещей, повыдергивать что-то, смонтировать. Причем, в обе стороны, вас тоже можно смонтировать. Это во-первых.

Во-вторых: я отвечал тогда на конкретный вопрос, который звучал так: «Что делать с фанатами, которые вышли из-под контроля, которые начинают угрожать жизням других болельщиков, громить и поджигать стадионы, использовать запрещенные вещи, бросать предметы в футболистов?». Я сказал, что другого способа, кроме привлечения ОМОНа, не вижу. Тем более, что ОМОН в принципе уже там. Мы с вами довели игру в футбол до того, что силовики уже готовы к любому развитию событий. При этом, такого нет на других видах спорта, не уступающих футболу по посещаемости. Вы не увидите такого на баскетболе, волейболе, бейсболе, крикете. Те люди, которые по жизни являются агрессивными, определили футбол как тот вид спорта, на котором можно беспределить.

Я сказал, что с такими людьми, к сожалению, придется разговаривать только силой. В подтверждение моих слов, на следующий же день силовики арестовали 19 человек из Польши, которые приехали драться. Прямо на следующий день после моего интервью. Скажите, что сейчас было на матче «Барселона» — «Реал», когда жгли машины, ранили несколько полицейских? Это даже не фанаты, а околофутбольные люди, или же просто футбольные хулиганы, которые начали беспределить сразу после матча. Разве там не применили к ним жесткие меры? Они были применены.

Именно это и отталкивает от футбола большую часть людей, которые могли бы ходить на стадионы. Люди не начинают от этого любить футбол меньше, они просто выбирают между походом на стадион и просмотром матча у телевизора, вот и все. А это же так здорово, когда мы видим в рекламах, как папа с сыном, одетые в одинаковые футболки, заходят на арену. Это по-настоящему круто, но после таких маневров, такого поведения со стороны псевдоболельщиков этот человек точно не придет с сыном на стадион. (Илья Андреев)

Полностью интервью Эдгарда Запашного читайте здесь