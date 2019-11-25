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«Дзюбамания в Казани». Форвард «Зенита» подарил болельщику футболку Дриусси

14:34
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«Зенит» в официальном Twitter клуба показал, как встретили болельщики нападающего Артема Дзюбу в Казани.

В матче 17-го тура РПЛ петербуржцы обыграли в гостях «Рубин» со счетом 2:1.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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