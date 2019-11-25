«Дзюбамания в Казани». Форвард «Зенита» подарил болельщику футболку Дриусси
14:34
«Зенит» в официальном Twitter клуба показал, как встретили болельщики нападающего Артема Дзюбу в Казани.
В матче 17-го тура РПЛ петербуржцы обыграли в гостях «Рубин» со счетом 2:1.
#Дзюбамания в Казани: настоящее безумие после матча #РубинЗенит ? pic.twitter.com/iw38i4EY70— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 25, 2019
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
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