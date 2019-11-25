«Дзюбамания в Казани». Форвард «Зенита» подарил болельщику футболку Дриусси

«Зенит» в официальном Twitter клуба показал, как встретили болельщики нападающего Артема Дзюбу в Казани.

В матче 17-го тура РПЛ петербуржцы обыграли в гостях «Рубин» со счетом 2:1.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр