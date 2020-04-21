РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дзюба записал видео с песней «Отпетых мошенников»: его соседи устроили концерт на балконе

21:35
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Теги:

Форвард «Зенита» Артем Дзюба опубликовал новое видео в Instagram.

На видео 31-летний российский футболист показал, как его соседи устроили концерт на балконе. Девушка и музыкальная группа исполнили песню «Отпетых мошенников» «Люби меня, люби».

31-летний нападающий в текущем сезоне провел 28 матчей за «Зенит» и забил 15 мячей при 12 голевых передачах.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3850
Все опросы
Как завершить сезон чемпионата России по футболу-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир