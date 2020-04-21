Дзюба записал видео с песней «Отпетых мошенников»: его соседи устроили концерт на балконе
21:35
Форвард «Зенита» Артем Дзюба опубликовал новое видео в Instagram.
На видео 31-летний российский футболист показал, как его соседи устроили концерт на балконе. Девушка и музыкальная группа исполнили песню «Отпетых мошенников» «Люби меня, люби».
Артём Дзюба показал концерт на балконе своего дома pic.twitter.com/2A3mtaC5UQ— Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) April 21, 2020
31-летний нападающий в текущем сезоне провел 28 матчей за «Зенит» и забил 15 мячей при 12 голевых передачах.
Опрос
проголосовало: 3850Все опросы
Как завершить сезон чемпионата России по футболу-2019/20?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020