Дзюба выбрал актера, который может сыграть его в кино

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал, кто бы мог сыграть его в фильме. Тем не менее, придумать название возможной ленты у него не получилось.

– Можете представить, что про вашу историю снимут фильм?

– Трудно сказать. Мне много знакомых говорило об этом, но я бы сделал это, когда буду стареньким.

– Кто в роли Дзюбы?

– Или Епифанцев – он здоровый малый, или Яглыч. Фактурные, мощные ребята.

– Как это кино будет называться?

– "Путь воина", что-нибудь такое. "Несломленный" уже было... Сложно! Это не мне придумывать. Мы как-то сидели с друзьями, мимо проходила бабушка – меня вообще много женщин стало узнавать, – и сказала: "Милок, ты же понимаешь, что пишешь определенную историю, свою – для детей, которые полюбили футбол и начали им заниматься. Ты этого не осознаешь и не понимаешь, но эта история по-своему когда-нибудь будет великой".

Я не скрываю и считаю, что это так – я не такой как все. Не лучше и не хуже других. Было много талантливее ребят, а мой козырь всегда был характер – и за это большое спасибо отцу. Так было всегда – буду падать, лежать, но все равно карабкаться, ползти наверх. Как бы мне ни предлагали – вот здесь можно подняться по лесенке, а вот здесь пройти по ковровой дорожке, надо только быть для кого-то угодным, для кого-то удобным, – никогда не выбирал этот путь. Благодарен судьбе и Богу за то, что стал самим собой. Не пытаюсь кому-то нравиться, иногда бываю импульсивным, неприятным, прекрасно это знаю, но в глубине души я добрый. А колючий потому, что все, что требую от себя, требую и от других. Такая натура. (Сергей Егоров, Егор Бычков)

Полностью интервью Артема Дзюбы – здесь.