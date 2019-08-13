Дзюба оценил что реальнее: финал Лиги чемпионов с "Зенитом" или финал чемпионата Европы со сборной России

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил, что для него кажется более реальным: финал Лиги чемпионов с "Зенитом" или финал чемпионата Европы со сборной России.

- Пока трудно сказать, мечты, что там, что там, - сказал Дзюба в интервью ютуб-каналу Рашен Football. - Но мне кажется, со сборной финал реальнее, хотя нет, мы сейчас фантазируем, 50 на 50. Но я не могу выбирать, если бы это произошло одновременно, то было бы круто, вообще фантастика.

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