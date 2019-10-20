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Дзюба не дотянулся до рекорда «Зенита»

07:40
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Артем Дзюба в матче против «Ростова» (6:1) записал на свой счет три гола и две голевые передачи. 31-летний нападающий стал 13-м игроком в истории чемпионатов России, набравшим больше четырех баллов по системе «гол+пас». Из зенитовцев ранее по пять баллов набирали Александр Кержаков, Халк и Александр Ерохин, а Фатих Текке, принявший участие в шести голевых атаках на ворота «Луча» и вовсе делит первое место по результативности в отдельно взятой игре с легендой ростовского футбола Александром Масловым. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, набиравшие больше четырех очков по системе «гол+пас» в чемпионате России

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Очки

17.07.1996

Александр Маслов

Ростсельмаш

КАМАЗ (г) — 7:2

6 (4+2)

05.10.2008

Фатих Текке

Зенит

Луч-Энергия (д) — 8:1

6 (3+3)

26.03.1994

Виктор Панченко

КАМАЗ

Спартак Вл (д) — 6:0

5 (5+0)

04.04.1998

Олег Веретенников

Ротор

Шинник (д) — 6:2

5 (5+0)

09.11.1997

Максим Ромащенко

Динамо

КАМАЗ (д) — 6:1

5 (4+1)

09.09.1998

Александр Ширко

Спартак

Тюмень (д) — 7:0

5 (4+1)

13.05.2018

Александр Ерохин

Зенит

СКА-Хабаровск (д) — 6:0

5 (4+1)

24.08.2003

Александр Кержаков

Зенит

Уралан (д) — 5:1

5 (3+2)

19.09.2019

Артем Дзюба

Зенит

Ростов (д) — 6:1

5 (3+2)

01.11.2003

Дмитрий Лоськов

Локомотив

Уралан (д) — 6:0

5 (2+3)

06.04.2014

Халк

Зенит

Рубин (д) — 6:1

5 (2+3)

16.09.2012

Мубарак Буссуфа

Анжи

Краснодар (д) — 5:2

5 (1+4)

01.12.2017

Мануэл Фернандеш

Локомотив

Томь (г) — 6:1

5 (1+4)

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