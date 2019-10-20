Дзюба не дотянулся до рекорда «Зенита»

Артем Дзюба в матче против «Ростова» (6:1) записал на свой счет три гола и две голевые передачи. 31-летний нападающий стал 13-м игроком в истории чемпионатов России, набравшим больше четырех баллов по системе «гол+пас». Из зенитовцев ранее по пять баллов набирали Александр Кержаков, Халк и Александр Ерохин, а Фатих Текке, принявший участие в шести голевых атаках на ворота «Луча» и вовсе делит первое место по результативности в отдельно взятой игре с легендой ростовского футбола Александром Масловым. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, набиравшие больше четырех очков по системе «гол+пас» в чемпионате России