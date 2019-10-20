Дзюба не дотянулся до рекорда «Зенита»
Артем Дзюба в матче против «Ростова» (6:1) записал на свой счет три гола и две голевые передачи. 31-летний нападающий стал 13-м игроком в истории чемпионатов России, набравшим больше четырех баллов по системе «гол+пас». Из зенитовцев ранее по пять баллов набирали Александр Кержаков, Халк и Александр Ерохин, а Фатих Текке, принявший участие в шести голевых атаках на ворота «Луча» и вовсе делит первое место по результативности в отдельно взятой игре с легендой ростовского футбола Александром Масловым. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты, набиравшие больше четырех очков по системе «гол+пас» в чемпионате России
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Очки
|
17.07.1996
|
Александр Маслов
|
Ростсельмаш
|
КАМАЗ (г) — 7:2
|
6 (4+2)
|
05.10.2008
|
Фатих Текке
|
Зенит
|
Луч-Энергия (д) — 8:1
|
6 (3+3)
|
26.03.1994
|
Виктор Панченко
|
КАМАЗ
|
Спартак Вл (д) — 6:0
|
5 (5+0)
|
04.04.1998
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
Шинник (д) — 6:2
|
5 (5+0)
|
09.11.1997
|
Максим Ромащенко
|
Динамо
|
КАМАЗ (д) — 6:1
|
5 (4+1)
|
09.09.1998
|
Александр Ширко
|
Спартак
|
Тюмень (д) — 7:0
|
5 (4+1)
|
13.05.2018
|
Александр Ерохин
|
Зенит
|
СКА-Хабаровск (д) — 6:0
|
5 (4+1)
|
24.08.2003
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
Уралан (д) — 5:1
|
5 (3+2)
|
19.09.2019
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
Ростов (д) — 6:1
|
5 (3+2)
|
01.11.2003
|
Дмитрий Лоськов
|
Локомотив
|
Уралан (д) — 6:0
|
5 (2+3)
|
06.04.2014
|
Халк
|
Зенит
|
Рубин (д) — 6:1
|
5 (2+3)
|
16.09.2012
|
Мубарак Буссуфа
|
Анжи
|
Краснодар (д) — 5:2
|
5 (1+4)
|
01.12.2017
|
Мануэл Фернандеш
|
Локомотив
|
Томь (г) — 6:1
|
5 (1+4)