Дзюба: «Москва — лучший город земли, наслаждаюсь им»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к Москве.

«Наслаждаюсь Москвой. Особенно летом. Это лучший город земли. Когда проходят такие мероприятия, как День Московского спорта, это классно», — сказал Дзюба.

36-летний форвард выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. До этого он играл в «Локомотиве», турецком «Адана Демирспор», «Зените», тульском «Арсенале», «Ростове», «Спартаке» и «Томи».