Лоськов оценил гала-матч против команды детей в рамках Дня Московского спорта

Советник генерального директора «Локомотива» по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от участия в гала-матче в рамках Дня Московского спорта.

«Прекрасно поиграть! С детишками интересно — и им, и нам. Это наше будущее! На поле себя хорошо чувствую», — сказал Лоськов «СЭ».