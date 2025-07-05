Дубль Воробьева принес «Локомотиву» крупную победу над «Родиной-2»
«Локомотив» в товарищеском матче победил вторую команду «Родины» — 4:1.
Дубль у железнодорожников оформил Дмитрий Воробьев. По голу забили Жерзино Ньямси и 19-летний Эльвин Данилов. Единственный гол «Родины-2» на счету Глеба Князева.
Товарищеский матч
«Локомотив» (Москва) — «Родина-2» (Москва) — 4:1
Голы: Князев, 30 (0:1), Воробьев, 30 (1:1), Воробьев, 34 (2:1), Ньямси, 60 (3:1), Данилов, 70 (4:1)
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
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|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
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|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
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|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
10
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|3
|6
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|15
|
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|13
|4
|1
|8
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|13
|
12
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|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
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|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
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|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
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|3
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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