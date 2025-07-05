Дубль Воробьева принес «Локомотиву» крупную победу над «Родиной-2»

«Локомотив» в товарищеском матче победил вторую команду «Родины» — 4:1.

Дубль у железнодорожников оформил Дмитрий Воробьев. По голу забили Жерзино Ньямси и 19-летний Эльвин Данилов. Единственный гол «Родины-2» на счету Глеба Князева.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва) — «Родина-2» (Москва) — 4:1

Голы: Князев, 30 (0:1), Воробьев, 30 (1:1), Воробьев, 34 (2:1), Ньямси, 60 (3:1), Данилов, 70 (4:1)