Дзюба эмоционально отреагировал на победу Усика: «Гений!»
Форвард «Зенита» Артем Дзюба в сторис в своем Instagram прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.
«Усик реально хорош. Реально! Легенда! Православный парень, наш. Гений! Выиграл в одну калитку прям», — сказал Дзюба.
В субботу в Лондоне Усик победил единогласным решением судей британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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