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«Бедный Дзюба за воздух некстати зацепился одною из ласт». Актер Назаров спел о «Спартаке» и «Зените»

09:55
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Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил песню победе красно-белых над «Уфой» (2:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ. Кроме того, актер затронул эпизод с пенальти на Артеме Дзюбе во встрече «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1).

«Вы надеялись гамом и визгом, что возьмете «Спартак» на фуфу.

Чтобы снова смеялся Газизов, обнимая деньгами «Уфу».

Вам казалось, Промес уже старый, а «Спартак» безнадежно убит.

Что хоть что-то забьет Агаларов, как забил попрошайка «Зенит».

Бедный Дзюба за воздух некстати зацепился одною из ласт.

К сожалению, такого пенальти, вам в Европе никто не подаст", — спел Назаров.

«Спартак» занимает 8-е место в таблице РПЛ (13 очков), «Зенит» лидирует (23 очка).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

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Роман Шишов все материалы автора

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