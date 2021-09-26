«Бедный Дзюба за воздух некстати зацепился одною из ласт». Актер Назаров спел о «Спартаке» и «Зените»
Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил песню победе красно-белых над «Уфой» (2:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ. Кроме того, актер затронул эпизод с пенальти на Артеме Дзюбе во встрече «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1).
«Вы надеялись гамом и визгом, что возьмете «Спартак» на фуфу.
Чтобы снова смеялся Газизов, обнимая деньгами «Уфу».
Вам казалось, Промес уже старый, а «Спартак» безнадежно убит.
Что хоть что-то забьет Агаларов, как забил попрошайка «Зенит».
Бедный Дзюба за воздух некстати зацепился одною из ласт.
К сожалению, такого пенальти, вам в Европе никто не подаст", — спел Назаров.
«Спартак» занимает 8-е место в таблице РПЛ (13 очков), «Зенит» лидирует (23 очка).
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