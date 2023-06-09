Джорджевич: «Если «Сочи» действительно хочет меня сохранить, я буду только рад, но пока этого не видно»

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич рассказал о переговорах по продлению контракта с командой.

«Я отказался от предложения, которое мне поступило от «Сочи». Оно меня не устроило. Другие варианты есть. Но мы пока ждем. Если «Сочи» действительно хочет меня сохранить, я буду только рад вернуться. Но пока этого не видно. Меня все устраивает в команде, кроме предложения, которое поступило. Так что проблем не будет, если в команде действительно хотят меня сохранить», — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

Черногорский футболист перешел в «Сочи» в 2022 году. В минувшем сезоне 28-летний нападающий провел в составе сочинской команды 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Его соглашение с сочинцами рассчитано до конца июня 2023 года.